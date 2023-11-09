Жительнице Ингушетии восстановили выплаты после вмешательства УПЧ в регионе

«Женщина с 2012 года получала пенсию по потере кормильца. С октября по декабрь 2022 года ей не произвели выплаты. Заявительница в январе текущего года обратилась в отделение СФР по республике, после обращения пенсия была возобновлена, но не в полном объеме», — рассказал собеседник.

По его словам, пенсию за октябрь, ноябрь, декабрь прошлого года и июнь текущего года жительница не получила.

Отмечается, что аппарат УПЧ в регионе отправил в Социальный фонд России запрос, по результату рассмотрения которого женщине произведена выплата пенсии по потери кормильца и ФСД за период с 1 ноября по 31 декабря 2022 года и с 1 по 30 июня 2023 года.