Жительницу Ингушетии будут судить за фиктивную постановку на учет иностранца
45-летнюю жительницу Сунженского района будут судить за фиктивную постановку на учет трудового мигранта, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.
Женщина в июне прошлого года отразила в соответствующих документах факт постоянного пребывания жителя иностранного государства ее доме в сельском поселении Троицкое, при этом жилье тому не предоставлялось.
Таким образом, как отметили в ведомстве, она лишила возможности управление по вопросам миграции МВД по республике осуществлять контроль за передвижениями иностранца на территории страны.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в суд.