Прокуратура

Жительницу Ингушетии будут судить за фиктивную постановку на учет иностранца

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45-летнюю жительницу Сунженского района будут судить за фиктивную постановку на учет трудового мигранта, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе прокуратуры региона.

Женщина в июне прошлого года отразила в соответствующих документах факт постоянного пребывания жителя иностранного государства ее доме в сельском поселении Троицкое, при этом жилье тому не предоставлялось.

Таким образом, как отметили в ведомстве, она лишила возможности управление по вопросам миграции МВД по республике осуществлять контроль за передвижениями иностранца на территории страны.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в суд.

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