Жительницу Ингушетии будут судить за фиктивную постановку на учет иностранца

Женщина в июне прошлого года отразила в соответствующих документах факт постоянного пребывания жителя иностранного государства ее доме в сельском поселении Троицкое, при этом жилье тому не предоставлялось.

Таким образом, как отметили в ведомстве, она лишила возможности управление по вопросам миграции МВД по республике осуществлять контроль за передвижениями иностранца на территории страны.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено прокурором в суд.