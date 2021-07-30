Жительницу Ингушетии будут судить за сбыт поддельного алкоголя

По версии следствия, женщина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в июне 2021 года приобрела не менее 50 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, с различными наименованиями. При проведении сотрудниками полиции оперативного мероприятия «Проверочная закупка», она сбыла за 400 рублей «условному закупщику» 2 бутылки «паленой» водки.

Кроме того, в ходе обследования павильона сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты еще 48 аналогичных бутылок.

Согласно заключению эксперта, представленная на исследование спиртосодержащая продукция не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по наличию в ней большого объема токсичных веществ.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд Ингушетии.