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Жительницу Ингушетии будут судить за сбыт поддельного алкоголя

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Жительница Ингушетии обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК России — «хранение и сбыт товаров, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, женщина, действуя умышленно, из корыстных побуждений, в июне 2021 года приобрела не менее 50 бутылок со спиртосодержащей жидкостью, с различными наименованиями. При проведении сотрудниками полиции оперативного мероприятия «Проверочная закупка», она сбыла за 400 рублей «условному закупщику» 2 бутылки «паленой» водки.

Кроме того, в ходе обследования павильона сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты еще 48 аналогичных бутылок.

Согласно заключению эксперта, представленная на исследование спиртосодержащая продукция не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по наличию в ней большого объема токсичных веществ.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд Ингушетии.

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