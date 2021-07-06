Жительницу Ингушетии могут лишить свободы за самовольное подключение к газопроводу

«Органом дознания установлено, что женщина, будучи ранее подвергнутой административному наказанию за самовольное подключение своего домовладения к газопроводу, в феврале 2021 года, с использованием резинового шланга и двух металлических хомутов, путем натягивания, присоединилась к линии газопровода, проходящего по улице Международной в Троицком», — сказал собеседник.

По его словам, факт незаконного подключения к газопроводу был выявлен работниками РЭУ Сунженского района АО «Газпром газораспределение Назрань» при проведении профилактических мероприятий.

«Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренное ч. 1 ст. 215.3 УК РФ (самовольное подключение к газопроводу, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние)», — добавили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Сунженский районный суд Республики Ингушетия.

Отметим, что самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.