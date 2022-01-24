Жительницу Ингушетии обвиняют в незаконном получении квартиры для вынужденных переселенцев

«По версии следствия, женщина в 2015 году предоставила в Миннац региона подложные документы об отсутствии у нее жилья с 1998 года. При этом умышленно умолчав о совершении ею в 2010 году гражданско-правовой сделки, приведшей к отчуждению жилого помещения, принадлежавшего ей на праве собственности. На основании данных документов ей в 2017 году была безвозмездно передана в собственность принадлежащая администрации Назрани квартира, общей площадью 108,5 квадратных метров, стоимостью более 1,3 млн. рублей», — говорится в сообщении.

В ходе следствия на указанную квартиру судом наложен арест.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.