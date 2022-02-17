Жительницу Ингушетии оштрафовали на 400 тыс. рублей за оправдание терроризма
Южный окружной военный суд оштрафовал на 400 тыс. рублей жительницу Ингушетии за оправдание и пропаганду терроризма в соцсетях, сообщает пресс-служба суда.
«Следствием и судом установлено, что 12 февраля 2018 года в Карабулаке женщина со смартфона разместила в соцсети две публикации с текстами, содержащими лингвистические признаки оправдания и пропаганды терроризма», — говорится в сообщении.
Суд приговорил злоумышленницу к выплате штрафа, а также ей в течение двух лет ей запрещено заниматься администрированием интернет-сайтов.