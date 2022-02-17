Жительницу Ингушетии оштрафовали на 400 тыс. рублей за оправдание терроризма

«Следствием и судом установлено, что 12 февраля 2018 года в Карабулаке женщина со смартфона разместила в соцсети две публикации с текстами, содержащими лингвистические признаки оправдания и пропаганды терроризма», — говорится в сообщении.

Суд приговорил злоумышленницу к выплате штрафа, а также ей в течение двух лет ей запрещено заниматься администрированием интернет-сайтов.