Штраф

Жительницу Ингушетии оштрафовали на 400 тыс. рублей за оправдание терроризма

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Южный окружной военный суд оштрафовал на 400 тыс. рублей жительницу Ингушетии за оправдание и пропаганду терроризма в соцсетях, сообщает пресс-служба суда.

«Следствием и судом установлено, что 12 февраля 2018 года в Карабулаке женщина со смартфона разместила в соцсети две публикации с текстами, содержащими лингвистические признаки оправдания и пропаганды терроризма», — говорится в сообщении.

Суд приговорил злоумышленницу к выплате штрафа, а также ей в течение двух лет ей запрещено заниматься администрированием интернет-сайтов.

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