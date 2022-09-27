Контрафакт

Жительницу Ингушетии оштрафовали за сбыт контрафактного алкоголя

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53-летнюю жительницу Ингушетии оштрафовали на 30 тыс. рублей за сбыт контрафактного алкоголя, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Судом установлено, что женщина в июне текущего года, в сельском поселении Нестеровское Сунженского района, при проведении работниками полиции проверочной закупки, находясь в помещении магазина сбыла за 250 рублей одну бутылку спиртосодержащей жидкости с наименованием «С Серебром», объемом 0,5 литров.

Кроме того, в ходе проведения осмотра места происшествия в помещении магазина были обнаружены и изъяты еще 12 аналогичных бутылок.

Согласно заключению эксперта, представленная на исследование спиртосодержащая продукция не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей по наличию в ней большого объема токсичных веществ.

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