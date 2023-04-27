Жительницу Ингушетии осудили за попытку получить маткапитал на вымышленных детей
Жительница Ингушетии 27 лет признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Судом установлено, что она в 2017 году для получения материнского капитала представила в отделение ПФР по республике подложные свидетельства о рождение двух несуществующих детей.
Осужденной не удалось довести преступный умысел до конца по независящим от нее обстоятельствам, поскольку после проверки предоставленных документов было принято решение об отказе в выдаче сертификата на сумму 453 тыс. рублей.
Приговором Магасского районного суда женщина получила 1,5 года условно с испытательным сроком на один год.