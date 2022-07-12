Жительницу Ингушетии привлекут к ответственности за дискредитацию российской армии

Сотрудники ЦПЭ МВД совместно с коллегами из УФСБ России по республике установили в ходе мониторинга сети «Интернет» факт размещения местной жительницей под видеоматериалом, опубликованным на видеохостинге «YouTube», текстового комментария, содержащего признаки публичных действий, направленных на дискредитацию использования ВС России в целях защиты интересов страны и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, отмечается в релизе.

В действиях гражданки усматриваются признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП России.