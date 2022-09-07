Жительницу Ингушетии уличили в незаконном получении более 3,5 млн рублей соцвыплат

«По версии следствия, злоумышленница в 2009 году представила в региональное отделение ФСС России по республики подложные документы о произошедшем с ней несчастном случае на производстве и получении трудового увечья. В действительности же женщина никогда на предприятии не работала и увечье не получала. На основании фиктивных документов обвиняемая в течение 11 лет незаконно получала страховые выплаты на общую сумму более 3,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного части 4 статье 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат в особо крупном размере).

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд республики для рассмотрения по существу.