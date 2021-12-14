Жительницу Ингушетии уличили в попытке мошенничества при получении выплат

«По данным следствия, в сентябре 2016 года подозреваемая женщина, с целью хищения бюджетных средств, представила в отделение ПФР по Назрановскому району и городу Назрани заявление и поддельное свидетельство о рождении несуществующего ребенка для последующего незаконного получения государственного сертификата на материнский капитал (более 466 тысяч рублей). Однако по независящим от нее обстоятельствам преступление не было доведено до конца», — отметили в ведомстве.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.