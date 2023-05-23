Жительницу Ингушетии заподозрили в мошенничестве на 6,7 млн руб.

«По материалам УФСБ по региону и полиции в отношении женщины заведено дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Ей инкриминируют крупное мошенничество при получении жилищного сертификата почти на 6,7 млн в рамках господдержки», — сказал собеседник нашего издания.

По его информации, мера пресечения фигурантке пока не избиралась.