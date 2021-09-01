Жительницу Ингушетии заподозрили в присвоении зарплаты налоговиков
По материалам прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отдела регионального управления ФНС России по подозрению в мошенничестве, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе надзорного ведомства региона.
«Установлено, что начальник отдела обеспечения управления ФНС с октября 2019 по декабрь 2020 года, используя электронные цифровые подписи сотрудников межрайоной инспекции, незаконно перечисляла денежные средства, предназначенные для их зарплаты, на банковские счета своих знакомых», — сказал представитель республиканской прокуратуры.
По его данным, таким образом женщина похитила бюджетные средства на общую сумму 5 млн рублей.
По материалам прокуратуры на неё завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество).
Ход расследования дела находится на контроле надзорного ведомства.