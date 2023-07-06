Жительницу села Инарки Ингушетии с юбилеем поздравил Президент России
Вдову ветерана Великой Отечественной войны Марем Хамчиеву с 90-летием поздравил Президент России Владимир Путин, сообщает Телеграм-канал пресс-службы Малгобекского района.
Поздравить долгожительницу приехал начальник социального отдела администрации муниципалитета Ибрагим Богатырев вместе с главой сельского поселения Адамом Котиевым. Они пожелали женщине здоровья и благополучия и вручили конверт с поздравлением от главы государства.
Сообщается, что Марем Хамчиева и ее домочадцы выразили слова благодарности за оказанное внимание и добрые пожелания.