Жительницу села Инарки Ингушетии с юбилеем поздравил Президент России

Поздравить долгожительницу приехал начальник социального отдела администрации муниципалитета Ибрагим Богатырев вместе с главой сельского поселения Адамом Котиевым. Они пожелали женщине здоровья и благополучия и вручили конверт с поздравлением от главы государства.

Сообщается, что Марем Хамчиева и ее домочадцы выразили слова благодарности за оказанное внимание и добрые пожелания.