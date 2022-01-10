Жителя Чечни будут судить в Ингушетии за организацию нелегальной майнинг-фермы

По версии следствия, мужчина, получив в пользование на основании договора аренды помещение, расположенное в сельском поселении Троицкое Сунженского района республики, организовал там деятельность по добыче криптовалюты, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Для этого обвиняемый приобрел 196 экземпляров специализированного оборудования и установил его на территории своей компании. В целях обеспечения его функционирования он незаконно подключился к электросетям, причинив с октября по декабрь 2020 года энергоснабжающей организации ПАО «Россети Северного Кавказа» ущерб на сумму свыше 1,7 млн рублей.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Сунженский районный суд региона.