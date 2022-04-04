Жителя Чечни приговорили к обязательным работам за пьяную езду в Ингушетии

«Судом установлено, что мужчина управлял автомобилем в нетрезвом виде до момента пресечения его противоправных действий инспектором ДПС ОГИБДД МО МВД России «Сунженский» на ФАД «Кавказ». Сунженским районным судом в отношении подсудимого вынесен обвинительный приговор с назначением наказания в виде 200 часов обязательных работ с лишением права управления транспортным средством сроком на 1 год», — говорится в сообщении.

Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264.1 УК России (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).