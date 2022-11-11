Жителя Дагестана оштрафовали в Ингушетии за использование чужого товарного знака

Судом установлено, что мужчина, не являясь индивидуальным предпринимателем, в помещении магазина, расположенного в сельском поселении Троицкое Сунженского района, осуществлял реализацию продукции, на которой незаконно были нанесены товарные знаки фирм «Adidas», «Nike», «Reebok» и «Puma».

В мае 2021 года, в ходе проведения сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий, он сбыл «условному покупателю» одну пару мужских не оригинальных, контрафактных кроссовок, с нанесенными на них товарным знаком «Nike» за 2 тыс. рублей.

Также в ходе осмотра места происшествия правоохранителями было обнаружено и изъято 1 тыс. контрафактных пар обуви и предметов одежды. Таким образом, он своими незаконными действиями причинил правообладателям ущерб в крупном размере.