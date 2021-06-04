Жителя Ингушетии, бросившего стул в росгвардейца во время митинга в Магасе, освободили из зала суда

«Ибрагима Мержоева обвиняли в том, что во время разгона протестного митинга в Магасе 27 марта 2019 года он бросил стул, который попал в голову росгвардейца. Мержоев признал вину, гособвинитель просил осудить его на полтора года колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Мержоев был задержан 30 ноября 2020 года и с тех пор содержался в СИЗО.

«С учетом этого срока судья посчитал, что наказание Мержоев отбыл. 2 июня после оглашения приговора его освободили в зале суда», — добавили в правозащитном центре.

Отметим, что на 3 июня текущего года по «ингушскому делу» обвинительные приговоры вынесены в отношении 36 человек: 35 приговоров — по части 1 статьи 318 УК РФ (применение к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья), один приговор — по части 4 статьи 33, части 1 статьи 318 УК (подстрекательство к применению к представителю власти насилия, не опасного для жизни и здоровья). Всего к уголовной ответственности по «ингушскому делу» был привлечён 51 человек, уголовное преследование троих из них было прекращено, отмечается в сообщении на сайте центра.