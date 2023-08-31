Жителя Ингушетии будут судить за ДТП с погибшей
В нарушении правил дорожного движения и причинении смерти по неосторожности обвиняется 32-летний житель Ингушетии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
Отмечается, что в апреле текущего года, двигаясь на автомашине BMW-320I по ФАД «Кавказ», в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района мужчина превысил скорость и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП 17-летней пассажирке автомобиля были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице.
При этом, как отмечается в релизе, после доставления девушки в больницу, водитель не вернулся, не дождался прибытия полицейских, то есть оставил место автоаварии.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд.