Жителя Ингушетии будут судить за ДТП с погибшей

Отмечается, что в апреле текущего года, двигаясь на автомашине BMW-320I по ФАД «Кавказ», в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района мужчина превысил скорость и совершил наезд на металлическое ограждение. В результате ДТП 17-летней пассажирке автомобиля были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась в больнице.

При этом, как отмечается в релизе, после доставления девушки в больницу, водитель не вернулся, не дождался прибытия полицейских, то есть оставил место автоаварии.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд.