Жителя Ингушетии будут судить за хранение гранаты

По версии следствия, мужчина, незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства, а также под водительским сиденьем автомобиля ручную осколочную гранату со взрывателем, до его обнаружения и изъятия сотрудниками УФСБ по республике в июне текущего года.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.