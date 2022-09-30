Жителя Ингушетии будут судить за хранение гранаты
Прокуратурой города Назрани утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется «в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств», сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.
По версии следствия, мужчина, незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства, а также под водительским сиденьем автомобиля ручную осколочную гранату со взрывателем, до его обнаружения и изъятия сотрудниками УФСБ по республике в июне текущего года.
В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.