Прокуратура

Жителя Ингушетии будут судить за хранение гранаты

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Прокуратурой города Назрани утверждено обвинительное заключение в отношении ранее судимого 36-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется «в незаконном приобретении и хранении взрывных устройств», сообщает пресс-служба надзорного ведомства республики.

По версии следствия, мужчина, незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства, а также под водительским сиденьем автомобиля ручную осколочную гранату со взрывателем, до его обнаружения и изъятия сотрудниками УФСБ по республике в июне текущего года.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд.

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