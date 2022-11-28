Оружие

Жителя Ингушетии будут судить за хранение гранаты и патронов

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51-летнего жителя Назрановского района Ингушетии будут судить за незаконное хранение взрывного устройства и боеприпасов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, мужчина, незаконно хранил по месту своего жительства в сельском поселении Экажево ручную осколочную гранату со взрывателем и 33 патрона калибра 5,45 мм, до изъятия их в августе текущего года сотрудниками УФСБ России по региону.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Назрановский районный суд.

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