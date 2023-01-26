Прокуратура

Жителя Ингушетии будут судить за хранение золота почти на 17 млн рублей

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54-летнего жителя региона будут судить за хранение золота на 16,7 млн рублей, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Отмечается, что мужчина в 2012 году в городе Сусуман Магаданской области незаконно приобрел два слитка, сросток и рассыпное самородное золото, общей массой более 5 кг.

Золото он поместил в обустроенный в земле тайник около гаражного кооператива, где и хранил в течение 10 лет, а в июле прошлого года в тайнике, оборудованном в багажном отсеке автомобиля Niva, перевез в республику.

Драгоценный металл мужчина хранил по месту своего жительства в сельском поселении Экажево Назрановского района, вплоть до его изъятия сотрудниками УФСБ по региону 27 июля 2022 года.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Назрановский районный суд.

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