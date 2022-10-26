Жителя Ингушетии будут судить за незаконное хранение около 5 кг золота

По версии следствия, мужчина в 2010 году на территории республики незаконно приобрел и хранил по месту своего жительства драгоценный металл — золото в виде 12 слитков, общей массой около 5 кг, стоимостью более 18,8 млн рублей.

Золото он хранил по месту своего жительства в городе Назрани до мая этого года, вплоть до его изъятия сотрудниками правоохранительных органов.

Уголовное дело окончено расследованием УФСБ России по региону. Оно направлено в Магасский районный суд.