Оружие

Жителя Ингушетии будут судить за незаконное хранение оружия и боеприпасов

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Прокуратурой города Назрани Ингушетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего ранее судимого местного жителя. Он обвиняется в незаконном хранении оружия, боеприпасов и взрывного устройства.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по версии следствия, в подвале подсобного помещения по месту жительства мужчина незаконно хранил пистолет конструкции Макарова с прибором для бесшумной стрельбы и магазин к нему, снаряженный шестью патронами калибра 9 мм, а также ручную гранату с взрывателем.

Оружие, боеприпасы и взрывное устройство были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ по республике в мае текущего года в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Ингушетии.

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