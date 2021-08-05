Жителя Ингушетии будут судить за незаконное хранение оружия и боеприпасов

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, по версии следствия, в подвале подсобного помещения по месту жительства мужчина незаконно хранил пистолет конструкции Макарова с прибором для бесшумной стрельбы и магазин к нему, снаряженный шестью патронами калибра 9 мм, а также ручную гранату с взрывателем.

Оружие, боеприпасы и взрывное устройство были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ по республике в мае текущего года в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Ингушетии.