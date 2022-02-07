Прокуратура

Жителя Ингушетии будут судить за незаконное хранение СВУ и марихуаны

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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в незаконном хранении взрывного устройства и наркотических средств, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, мужчина по месту своего жительства в городе Назрани незаконно хранил самодельную гранату «Хаттабка» с запалом, а также наркотическое средство марихуану массой более 92 граммов, для личного употребления.

СВУ и наркотики были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками УФСБ по региону в декабре прошлого года в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд Ингушетии.

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