Жителя Ингушетии будут судить за незаконный сбыт автомата Калашникова

По версии следствия, злоумышленник в 2021 году, в городе Назрани по предварительному сговору со своим знакомым незаконно сбыл местному жителю за 150 тыс. рублей автомат «АКМ», с находящимися в нем 4 патронами.

Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота правоохранителями 19 февраля прошлого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия в домовладении покупателя.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд региона.

В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.