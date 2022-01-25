Прокуратура

Жителя Ингушетии будут судить за незаконный сбыт автомата Калашникова

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Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, злоумышленник в 2021 году, в городе Назрани по предварительному сговору со своим знакомым незаконно сбыл местному жителю за 150 тыс. рублей автомат «АКМ», с находящимися в нем 4 патронами.

Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота правоохранителями 19 февраля прошлого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия в домовладении покупателя.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд региона.

В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.

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