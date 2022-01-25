Жителя Ингушетии будут судить за незаконный сбыт автомата Калашникова
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в незаконном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.
По версии следствия, злоумышленник в 2021 году, в городе Назрани по предварительному сговору со своим знакомым незаконно сбыл местному жителю за 150 тыс. рублей автомат «АКМ», с находящимися в нем 4 патронами.
Оружие и боеприпасы были обнаружены и изъяты из незаконного оборота правоохранителями 19 февраля прошлого года в ходе оперативно-розыскного мероприятия в домовладении покупателя.
Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд региона.
В отношении соучастников преступления уголовное дело выделено в отдельное производство.