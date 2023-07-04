Оружие

Жителя Ингушетии будут судить за незаконный сбыт пистолета

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В незаконном сбыте огнестрельного оружия обвиняется 43-летний житель Ингушетии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Мужчина в марте этого года в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района сбыл «условному закупщику» за денежное вознаграждение в размере 45 тыс. рублей пистолет конструкции Макарова с прибором для бесшумной стрельбы, пригодный для производства выстрелов боевыми патронами калибра 9×18 мм.

Обвиняемый был заключен под стражу. Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Назрановский районный суд региона.

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