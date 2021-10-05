Жителя Ингушетии будут судить за обман москвича при переводе жилого помещения в нежилое

«В ходе следствия установлено, что в 2015 году злоумышленник совместно с соучастницей ввел в заблуждение жителя Москвы о наличии возможности перевести принадлежащее гражданину жилое помещение в категорию нежилого для использования в коммерческих целях», — отмечается в пресс-релизе.

За посреднические услуги подельники потребовали более 2,5 миллиона рублей. Женщина, представляясь вымышленным именем, предоставила собственнику недвижимости копию поддельного паспорта. От имени вымышленного лица она также составляла и расписки о получении от москвича денежных средств в несколько этапов.

Соучастники предъявили потерпевшему подложные документы о переводе принадлежащего ему жилого помещения в нежилое.

Гражданин, заподозрив, что в отношении него совершаются противоправные действия, обратился в полицию.

В ноябре 2015 года при получении оставшейся части оговоренной суммы злоумышленницу задержали. Женщина дала признательные показания. В 2016 году она была осуждена, уголовное дело в отношении ее соучастника выделено в отдельное производство. В связи с этим подозреваемый скрылся от правоохранительных органов. В августе текущего года он пришел с повинной в следственную часть окружного полицейского главка. Мужчина признал вину в инкриминируемом ему преступлении, в содеянном раскаялся.

Уголовное дело в отношении него передано в суд для рассмотрения по существу.