Прокуратура

Жителя Ингушетии будут судить за оборот оружия и сильнодействующих веществ

0

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летнего жителя Ингушетии, который обвиняется в незаконном сбыте оружия и сильнодействующих веществ, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По версии следствия, мужчина в июле этого года в сельском поселении Вознесенское Малгобекского района, находясь в салоне автомобиля марки «Лада Приора» в ходе оперативно-розыскного мероприятия сбыл «условному закупщику» за 30 тыс. рублей пистолет, снаряженный 7 патронами калибра 9×18 мм.

Также он незаконно хранил с целью последующего сбыта 90 флаконов вещества «Тропикамид» и 170 капсул «Лирика», которые были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в ходе проведенного обыска его домовладения и хозяйственных построек в городе Назрани.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Семье мобилизованного в городе Малгобеке Ингушетии выплатили 100 тыс. рублей
Мэр столицы Ингушетии награжден золотой медалью СЖР
40 млн рублей направлено на ремонт ЛЭП в Ингушетии
В музее ИЗО Ингушетии стартовали мастер-классы по различным направлениям
В четырех селах Ингушетии отключат свет из-за ремонтных работ
Ингушетия вошла в тройку лидеров акции «Вода России»
В двух населенных пунктах Ингушетии 7 декабря отключат свет
В Ингушетии принимают беженцев из ЛДНР и Херсонской области
Прожиточный минимум в России вырастет до 14 375 рублей
В столице Ингушетии проводится мониторинг цен
В Малгобекском районе прошло совещание по профилактике полиомиелита

Главное

Яндекс.Метрика

 