Жителя Ингушетии будут судить за оборот оружия и сильнодействующих веществ

По версии следствия, мужчина в июле этого года в сельском поселении Вознесенское Малгобекского района, находясь в салоне автомобиля марки «Лада Приора» в ходе оперативно-розыскного мероприятия сбыл «условному закупщику» за 30 тыс. рублей пистолет, снаряженный 7 патронами калибра 9×18 мм.

Также он незаконно хранил с целью последующего сбыта 90 флаконов вещества «Тропикамид» и 170 капсул «Лирика», которые были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции в ходе проведенного обыска его домовладения и хозяйственных построек в городе Назрани.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело для рассмотрения по существу прокурором направлено в Магасский районный суд.