Жителя Ингушетии будут судить за попытку дачи взятки в 2 млн руб. сотруднику ФСБ
Завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя о попытке дачи крупной взятки правоохранителю за прекращение оперативно-розыскных мероприятий в отношении жены, подозреваемой в хищении зарплаты работников детсада, сообщили газете «Ингушетия» в СУ СКР по региону субботу.
«По данным следствия, в августе 2022 года мужчина, зная о выявлении сотрудниками регионального УФСБ факта хищения его супругой — заведующей детсадом, денежных средств, выделенных для оплаты труда работников организации, принял решение о даче взятки», — сказал представитель ведомства.
Как отметил собеседник, находясь в салоне автомобиля в Магасе, он попытался дать оперативнику 2 млн руб. Сотрудник правоохранительных органов отказался. Фигуранта задержали.
Ему вменяют ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 291 УК России (покушение на дачу взятки в особо крупном размере). Дело передано в суд.