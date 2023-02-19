Жителя Ингушетии будут судить за попытку сбыть более 40 граммов героина
Перед судом предстанет 30-летний житель города Назрани, который пытался сбыть героин посредством сети «Интернет», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе прокуратуры республики.
По версии следствия, злоумышленник, в ноябре прошлого года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, на территории региона бесконтактным способом из тайника приобрел 42,85 гр. героина.
Обвиняемый должен был смешивать наркотические средства с сахаром для увеличения массы, расфасовывать их на мелкие партии, а затем размещать их в оборудованные им тайники за денежное вознаграждение. Отчеты о «закладках» он должен был передавать своему сообщнику.
Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, поскольку был задержан правоохранителями с поличным.
В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.