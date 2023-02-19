Жителя Ингушетии будут судить за попытку сбыть более 40 граммов героина

По версии следствия, злоумышленник, в ноябре прошлого года, действуя в группе лиц по предварительному сговору, на территории региона бесконтактным способом из тайника приобрел 42,85 гр. героина.

Обвиняемый должен был смешивать наркотические средства с сахаром для увеличения массы, расфасовывать их на мелкие партии, а затем размещать их в оборудованные им тайники за денежное вознаграждение. Отчеты о «закладках» он должен был передавать своему сообщнику.

Довести преступный умысел до конца мужчине не удалось, поскольку был задержан правоохранителями с поличным.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело прокурором для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.