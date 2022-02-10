Жителя Ингушетии будут судить за повторную езду в нетрезвом виде
Житель города Назрани Ингушетии предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Дознанием установлено, что 44-летний мужчина 1 января этого года, являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем «Лада-211540» в нетрезвом виде.
Его незаконные действия были пресечены инспектором ДПС УГИБДД по региону.
После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.