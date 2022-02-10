Прокуратура

Жителя Ингушетии будут судить за повторную езду в нетрезвом виде

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Житель города Назрани Ингушетии предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Дознанием установлено, что 44-летний мужчина 1 января этого года, являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем «Лада-211540» в нетрезвом виде.

Его незаконные действия были пресечены инспектором ДПС УГИБДД по региону.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.

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