Жителя Ингушетии будут судить за повторную езду в нетрезвом виде

Дознанием установлено, что 44-летний мужчина 1 января этого года, являясь лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь управлял автомобилем «Лада-211540» в нетрезвом виде.

Его незаконные действия были пресечены инспектором ДПС УГИБДД по региону.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Магасский районный суд республики.