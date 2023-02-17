Жителя Ингушетии будут судить за повторную «пьяную» езду

По версии дознания, в январе текущего года мужчина управлял автомобилем «ВАЗ-211440» в состоянии опьянения, пока не был отстранен сотрудником Госавтоинспекции. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное действие.

Уголовное дело прокурором направлено в Карабулакский районный суд, говорится в релизе.