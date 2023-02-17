Прокуратура

Жителя Ингушетии будут судить за повторную «пьяную» езду

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За повторную «пьяную» езду будут судить 44-летнего жителя города Карабулака, сообщили «Ингушетии» в региональной прокуратуре.

По версии дознания, в январе текущего года мужчина управлял автомобилем «ВАЗ-211440» в состоянии опьянения, пока не был отстранен сотрудником Госавтоинспекции. Ранее он уже был подвергнут административному наказанию за аналогичное действие.

Уголовное дело прокурором направлено в Карабулакский районный суд, говорится в релизе.

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