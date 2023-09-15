Жителя Ингушетии будут судить за приобретение и продажу подслушивающего устройства
За незаконный оборот специальных технических средств для подсматривания и подслушивания будут судить 22-летнего жителя сельского поселения Ппиево Назрановского района, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Ингушетии.
По данным прокуратуры, в июне текущего года, не имея лицензии на подобную деятельность, молодой человек приобрел портативную мини-камеру, которую можно спрятать под одеждой или в помещениях, для производства скрытого видеонаблюдения со звуковым сопровождением.
Фигурант, не ведая о том, что в отношении него правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, 14 июня этого года сбыл специальное техническое средство «условному покупателю» за 9 тыс. рублей.
Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.