Жителя Ингушетии будут судить за приобретение и продажу подслушивающего устройства

По данным прокуратуры, в июне текущего года, не имея лицензии на подобную деятельность, молодой человек приобрел портативную мини-камеру, которую можно спрятать под одеждой или в помещениях, для производства скрытого видеонаблюдения со звуковым сопровождением.

Фигурант, не ведая о том, что в отношении него правоохранителями проводятся оперативно-розыскные мероприятия, 14 июня этого года сбыл специальное техническое средство «условному покупателю» за 9 тыс. рублей.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Магасский районный суд.