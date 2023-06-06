Экстремизм

Жителя Ингушетии будут судить за призывы к экстремизму

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В Сунженском районном суде Ингушетии рассматривается уголовное дело в отношении 31-летнего жителя сельского поселения Алхасты, обвиняемого в публичных призывах к экстремизму.

Как сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах, установлено, что мужчина с использованием личного аккаунта в социальном сервисе «Instagram» (запрещен на территории России) опубликовал материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности по признакам национальности.

Фигуранту вменяется ч.2 ст.280 УК России. Наказание по данной статье: принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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