Жителя Ингушетии будут судить за призывы к экстремизму

Как сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах, установлено, что мужчина с использованием личного аккаунта в социальном сервисе «Instagram» (запрещен на территории России) опубликовал материалы, содержащие публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности по признакам национальности.

Фигуранту вменяется ч.2 ст.280 УК России. Наказание по данной статье: принудительные работы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.