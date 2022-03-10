Жителя Ингушетии будут судить за совершение разбоя 7 лет назад

По данным следствия, в мае 2015 года обвиняемый сообщил своим знакомым о том, что в одном из домовладений поселка Новый Пригородного района, имеются денежные средства и драгоценности, в связи с чем, предложил совершить в отношении семьи, проживающей в данном домовладении разбойное нападение.

Около полуночи 17 мая 2015 года четверо злоумышленников в масках по предложению обвиняемого, проникли в домовладение потерпевших, где с применением имевшегося при себе огнестрельного оружия, под угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, совершили нападение на проживающих в данном жилище мужчину и его супругу, в ходе которого причинили ему повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью, завладели принадлежащими им денежными средствами и имуществом на общую сумму около 860 тыс. рублей и скрылись с места преступления.

В том же году 29 июня ночью группа лиц по предварительному сговору, в которую входил и обвиняемый, проникла в домовладение, расположенное в городе Назрани, где под угрозой применения огнестрельного оружия совершила нападение на находившихся в указанном доме граждан.

Применив физическое насилие в отношении одного из жильцов дома, остальным связав руки и ноги, злоумышленники завладели принадлежащими им денежными средствами и имуществом на общую сумму около 3,8 млн рублей и скрылись с места преступления.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Остальные соучастники преступлений, в зависимости от роли каждого ранее осуждены к различным срокам лишения свободы.