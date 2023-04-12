Убийство

Жителя Ингушетии будут судить за убийство 8-летней давности

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя республики, который более 8 лет назад застрелил одного из соседей и ранил второго, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Отмечается, что ночью 10 января 2015 года обвиняемый в административном округе Альтиевский города Назрани, из личных неприязненных отношений произвел несколько прицельных выстрелов из автоматического оружия в сторону соседей. Молодой человек 24 лет скончался на месте, а 59-летний мужчина получил огнестрельные ранения в жизненно важные органы.

В результате целенаправленной работы по уголовным делам прошлых лет следователями и криминалистами были проанализированы материалы указанного уголовного дела. На основании свидетельских показаний и иных доказательств, в январе текущего года мужчина, скрывшийся с места преступления, был задержан, а в феврале, после удовлетворения судом ходатайства следователя, заключен под стражу.

Собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.

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