Жителя Ингушетии будут судить за убийство 8-летней давности
Завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя республики, который более 8 лет назад застрелил одного из соседей и ранил второго, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе СУ СКР по региону.
Отмечается, что ночью 10 января 2015 года обвиняемый в административном округе Альтиевский города Назрани, из личных неприязненных отношений произвел несколько прицельных выстрелов из автоматического оружия в сторону соседей. Молодой человек 24 лет скончался на месте, а 59-летний мужчина получил огнестрельные ранения в жизненно важные органы.
В результате целенаправленной работы по уголовным делам прошлых лет следователями и криминалистами были проанализированы материалы указанного уголовного дела. На основании свидетельских показаний и иных доказательств, в январе текущего года мужчина, скрывшийся с места преступления, был задержан, а в феврале, после удовлетворения судом ходатайства следователя, заключен под стражу.
Собран достаточный объем доказательств, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, говорится в релизе.