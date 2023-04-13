Убийство

Жителя Ингушетии будут судить за убийство оппонента в ходе ссоры

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя республики, обвиняемого в убийстве, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального управления СКР.

В ведомстве напомнили, что 2 марта текущего года обвиняемый, находясь в помещении КФХ на окраине города Сунжа, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 53-летнему мужчине ножевые ранения в область грудной клетки и шеи, от которых тот скончался на месте.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.

Ранее газета «Ингушетия» информировала, что во время застолья между жителем села Самашки Чечни и мужчиной из сельского поселения Троицкое Сунженского района возникла ссора. Местный житель нанес оппоненту ножевые ранения.

По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Его поместили в ИВС.

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