Жителя Ингушетии будут судить за убийство оппонента в ходе ссоры
Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего жителя республики, обвиняемого в убийстве, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе регионального управления СКР.
В ведомстве напомнили, что 2 марта текущего года обвиняемый, находясь в помещении КФХ на окраине города Сунжа, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 53-летнему мужчине ножевые ранения в область грудной клетки и шеи, от которых тот скончался на месте.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд.
Ранее газета «Ингушетия» информировала, что во время застолья между жителем села Самашки Чечни и мужчиной из сельского поселения Троицкое Сунженского района возникла ссора. Местный житель нанес оппоненту ножевые ранения.
По горячим следам полицейские задержали подозреваемого. Его поместили в ИВС.