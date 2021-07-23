Жителя Ингушетии будут судить за убийство отца и сына 19 лет назад
Окончено расследование уголовного дела в отношении 55-летнего жителя Ингушетии, возбужденного в 2002 в году. Он обвиняется в двойном убийстве, незаконном ношении оружия, а также в приобретении и использовании поддельного паспорта гражданина, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По данным следствия, в августе 2002 года обвиняемый, находясь в сельском поселении Пседах Малгобекского района республики, произвел выстрелы из имевшегося при себе автоматического оружия в двух местных жителей, являющихся отцом и сыном, причинив им тем самым огнестрельные ранения, от которых один из потерпевших скончался на месте, а второй — после доставления в лечебное учреждение.
С 2002 года предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено за розыском подозреваемого.
В ходе работы группы по расследованию преступлений прошлых лет установлено, что подозреваемый приобрел заведомо поддельный паспорт гражданина России на другое имя, который хранил и использовал длительное время во время своего проживания в одном из регионов страны.
В марте текущего года мужчина задержан и доставлен в Ингушетию, где судом в его отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.