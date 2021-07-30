Жителя Ингушетии будут судить за вооруженное нападение на правоохранителя и сбыт «Тропикамида»

По версии следствия, мужчина, в сентябре 2020 года, спровоцировал по телефону конфликт с инспектором ДПС ОГИБДД МО МВД России «Малгобекский» из-за привлечения его знакомого к административной ответственности за управление незарегистрированным в установленном порядке транспортным средством, будучи лишенным водительских прав.

7 сентября прошлого года, в ночное время суток, злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись огнестрельным оружием, на автомобиле со своими знакомыми прибыл к стационарному посту ДПС «Маяк-12» в Малгобекском районе. Направив пистолет на того же сотрудника полиции, высказывая угрозу убийством, он дважды предпринял попытку произвести выстрелы. Однако, не смог довести свой преступный умысел до конца и произвести выстрелы из оружия в связи с произошедшей осечкой по технической причине.

После чего, инспектора дорожно-патрульной службы, применив физическую силу обезоружили и задержали нападавшего.

Более того, он же, ранее в 2020 году незаконно сбыл на территории республики в ходе оперативно-розыскного мероприятия «условному закупщику» за 4,5 тыс. рублей сильнодействующее вещество «Тропикамид», в крупном размере, а также неоднократно управлял транспортным средством в состоянии опьянения.

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в Верховный суд Ингушетии, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.