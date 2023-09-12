Жителя Ингушетии госпитализировали после передозировки наркотиков
Житель города Сунжа госпитализирован в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотиков, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.
«В правоохранительные органы из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен в бессознательном состоянии местный житель с отравлением метамфетамином», — рассказал собеседник.
По его словам, мужчину госпитализировали в реанимационное отделение.
Отмечается, что по месту жительства пострадавшего запрещенных веществ и предметов не обнаружено.
По данному факту проводится проверка.