Наркотики

Жителя Ингушетии госпитализировали после передозировки наркотиков

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Житель города Сунжа госпитализирован в тяжелом состоянии из-за передозировки наркотиков, сообщили газете «Ингушетия» в правоохранительных органах.

«В правоохранительные органы из больницы поступило сообщение о том, что к ним доставлен в бессознательном состоянии местный житель с отравлением метамфетамином», — рассказал собеседник.

По его словам, мужчину госпитализировали в реанимационное отделение.

Отмечается, что по месту жительства пострадавшего запрещенных веществ и предметов не обнаружено.

По данному факту проводится проверка.

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