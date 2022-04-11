Жителя Ингушетии обманули при покупке шин в интернете

«По версии дознания, злоумышленник оставил объявление о продаже комплекта зимних автомобильных шин R-14, при этом не располагая им и не имея намерения его продажи. Продолжая свои преступные действия, он по телефону сообщил жителю Ингушетии заведомо ложную информацию о возможности продать его за 4 тыс. рублей, которые последний перечислил на его банковский счет», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 159 УК РФ (мошенничество).

Уголовное дело прокурором направлено для рассмотрения по существу в судебный участок № 12 Республики Ингушетия.