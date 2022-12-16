Прокуратура

Жителя Ингушетии обвинили в избиении соседа за выпас скота

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В городе Малгобеке будут судить мужчину, набросившегося с кулаками на соседа во время бытового конфликта из-за выпаса скота, сообщили газете «Ингушетия» пресс-службе республиканской прокуратуры.

«6 сентября в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобкского района в результате внезапно возникшей ссоры из-за выпаса скота, схватив за одежду, он ударил своего соседа об стену дома и нанес ему несколько ударов кулаком в голову», — сказал представитель ведомства.

По его словам, потерпевший получил различные травмы.

Нападавшему инкриминируют ч. 1 ст. 112 УК России (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью человека).

Дело 36-летнего фигуранта рассмотрит Малгобекский городской суд.

Ранее «Ингушетия» писала о проблеме безнадзорно пасущегося скота как в селах, так и городах. Кроме повреждений посевов, животные разбрасывают пакеты с мусором, выставляемые вдоль дорог. Часто такая ситуация доводит до споров и ругательств между соседями. В конце октября 2017 года группу чиновников из Ингушетии командировали в Карачаево-Черкесию для изучения опыта по борьбе с бесконтрольным выпасом сельскохозяйственных животных и последующего внедрения этих методов в регионе. Но конкретных мер так и не было принято.

Поводом для обсуждения вопроса на совещаниях послужили случаи наезда автомобилей на лошадей в сельских поселениях Галашки и Нижние Ачалуки, в результате которых двое молодых людей погибли, один человек получил тяжелейшие травмы.

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