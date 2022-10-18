Мошенничество

Жителя Ингушетии обвиняют в присвоении более 230 тыс. рублей

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Прокуратурой Сунженского района Ингушетии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который обвиняется в хищении чужого имущества путем обмана.

По версии следствия, мужчина в июне 2021 года, работая мастером отделочных работ по устной договоренности с местной жительницей в принадлежащем ей домовладении в городе Сунжа, под предлогом покупки различного стройматериала, получил у нее денежные средства в виде оплаты в общей сумме 234 тыс. рублей, которые, не используя по назначению, похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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