Жителя Ингушетии обвиняют в присвоении более 230 тыс. рублей

По версии следствия, мужчина в июне 2021 года, работая мастером отделочных работ по устной договоренности с местной жительницей в принадлежащем ей домовладении в городе Сунжа, под предлогом покупки различного стройматериала, получил у нее денежные средства в виде оплаты в общей сумме 234 тыс. рублей, которые, не используя по назначению, похитил и распорядился ими по своему усмотрению.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Сунженский районный суд, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.