Жителя Ингушетии оштрафовали и дали год тюрьмы за дачу взятки полицейскому

Судом установлено, что мужчина в июне текущего года, в связи с нарушением общественного порядка, был приглашен в МО МВД России «Сунженский». Не дожидаясь составления административного материала, осужденный предложил должностному лицу взятку в виде денежного вознаграждения, за возможность покинуть территорию отдела полиции.

В тот же день он передал сотруднику полиции взятку в размере 11 тыс. рублей, а затем был задержан.

Приговором Сунженского районного суда республики мужчина признан виновным в инкриминируемом деянии и ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом 50 тыс. рублей.

С учетом рецидива преступления наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима.