Штраф

Жителя Ингушетии оштрафовали на 100 тыс. руб. за ложный донос на силовиков

0

Судебные приставы Ингушетии взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 100 тыс. рублей за ложный донос об избиении его сотрудниками ППС МВД России по региону, сообщает пресс-служба УФССП по региону.

«Согласно материалам уголовного дела, 33-летний житель Назрановского района написал ложное заявление в МВД России по республике об избиении его сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», — говорится в сообщении.

Штраф правонарушитель оплатил в полном размере, исполнительное производство окончено.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Назрани продолжается строительство школы на 720 мест на улице Алханчуртская
Юный ингушский самбист Сулейман Тангиев стал победителем открытого московского турнира
В Центре культурного развития Магаса появится студия звукозаписи
Мэр столицы Ингушетии озаботился отсутствием пешеходного перехода возле одной из школ города
Депутаты Народного собрания Ингушетии поддержали признание независимости Донбасса
Парламент Ингушетии призвал представителей духовенства республики к единству во благо народа
В Карабулаке Ингушетии 240 малообеспеченных семей получили продуктовую помощь
В горной Ингушетии объявили о сходе лавин
Пожилым и малоимущим жителям Сунженского района Ингушетии раздали 300 кг мяса
Свыше 1,5 тыс. продуктовых наборов раздали малоимущим в Ингушетии к годовщине депортации
В Ингушетии устанавливают причину пожара с пострадавшей женщиной

Главное

Яндекс.Метрика

 