Жителя Ингушетии оштрафовали на 100 тыс. руб. за ложный донос на силовиков
Судебные приставы Ингушетии взыскали с местного жителя уголовный штраф в размере 100 тыс. рублей за ложный донос об избиении его сотрудниками ППС МВД России по региону, сообщает пресс-служба УФССП по региону.
«Согласно материалам уголовного дела, 33-летний житель Назрановского района написал ложное заявление в МВД России по республике об избиении его сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Ему назначен штраф в размере 100 тыс. рублей по статье 306 УК РФ «Заведомо ложный донос», — говорится в сообщении.
Штраф правонарушитель оплатил в полном размере, исполнительное производство окончено.