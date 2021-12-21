Жителя Ингушетии оштрафовали на 200 тыс. рублей и лишили прав на 2 года за повторную «пьяную» езду

«Судом установлено, что мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь в апреле 2021 года сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Пьяный водитель был отстранен от управления автомобилем сотрудниками полиции в городе Карабулаке», — отметили в надзорном ведомстве.

Карабулакский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.