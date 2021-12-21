Штраф

Жителя Ингушетии оштрафовали на 200 тыс. рублей и лишили прав на 2 года за повторную «пьяную» езду

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47-летний житель города Карабулака Ингушетии оштрафован на 200 тыс. рублей и лишен прав на два года за управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Судом установлено, что мужчина, будучи ранее привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения, вновь в апреле 2021 года сел за руль автомобиля в нетрезвом виде. Пьяный водитель был отстранен от управления автомобилем сотрудниками полиции в городе Карабулаке», — отметили в надзорном ведомстве.

Карабулакский районный суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал мужчину виновным в инкриминируемом деянии и назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей и лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

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