Жителя Ингушетии оштрафовали на 25 тысяч за вырубку ясеня
В Ингушетии осудили 41-летнего местного жителя за незаконную вырубку деревьев породы ясень. Мужчине грозит штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Мужчина бензопилой спилил деревья породы ясень. Пилил деревья у основания до степени прекращения роста. Таким образом, злоумышленник причинил ущерб ГКУ «Сунженское лесничество» на сумму около 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
Ущерб обвиняемым погашен в полном размере в ходе предварительного следствия.