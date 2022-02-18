Штраф

Жителя Ингушетии оштрафовали на 25 тысяч за вырубку ясеня

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В Ингушетии осудили 41-летнего местного жителя за незаконную вырубку деревьев породы ясень. Мужчине грозит штраф в размере 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Мужчина бензопилой спилил деревья породы ясень. Пилил деревья у основания до степени прекращения роста. Таким образом, злоумышленник причинил ущерб ГКУ «Сунженское лесничество» на сумму около 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ущерб обвиняемым погашен в полном размере в ходе предварительного следствия.

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