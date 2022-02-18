Жителя Ингушетии оштрафовали на 25 тысяч за вырубку ясеня

«Мужчина бензопилой спилил деревья породы ясень. Пилил деревья у основания до степени прекращения роста. Таким образом, злоумышленник причинил ущерб ГКУ «Сунженское лесничество» на сумму около 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ущерб обвиняемым погашен в полном размере в ходе предварительного следствия.