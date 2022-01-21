Штраф

Жителя Ингушетии оштрафовали за сброс строительных отходов на берег реки

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Государственными инспекторами Минприроды Ингушетии составлено постановление о назначении административного наказания в отношении жителя Экажево. Мужчину обвиняют в сбросе строительных отходов вдоль берега реки Кенч, сообщает пресс-служба Минприроды региона.

«Поводом для такой меры послужило нарушение природоохранного законодательства, выявленное на улице Джабагиева, вдоль берега реки Кенч. На участке были вывалены строительные отходы. Нарушены ст. 51 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и ст. 8.13 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», — говорится в сообщении.

Нарушителю назначено административное наказание в виде штрафа в пределах санкции части 1 статьи 8.2 КоАП РФ в размере 1000 руб., добавили в пресс-службе.

Отметим, что ответственность за совершенное правонарушение предусмотрена частью 4 статьи 8.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

При неуплате административного штрафа в срок постановление направляется для исполнения в принудительном порядке в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ в Федеральную службу судебных приставов по Республике Ингушетия.

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