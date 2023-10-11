Приговор

Жителя Ингушетии осудили на два года за нападение на полицейских

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Суд приговорил к двум годам лишения свободы 24-летнего местного жителя за нападение на полицейских, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе СУ СКР по региону.

«Фигурант признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в сельском поселении Нестеровское Сунженского района 26 апреля текущего года правоохранительные органы преследовали местного жителя, совершившего выезд на встречную полосу движения. Мужчина попытался скрыться, но был задержан. При составлении протокола об административном правонарушении, обвиняемый отказался предъявить необходимые документы и нанес правоохранителям несколько ударов.

Отмечается, что приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 2-х лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

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